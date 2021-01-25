Польша: полиция помогла бездомному из Латвии, но он отказался уезжать домой
Foto: AFP/Scanpix

В городе Свидница (Нижнесилезское воеводство Польши) на прошлой неделе полиция и социальные службы оказывали помощь бездомному из Латвии.

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Как отмечает новостное агентство Swidnica24.pl, замерзающего мужчину заметили на Площади 100-летия. Незнакомец рассказал полицейским, что он из Латвии, но потерял работу и некоторое время живет без крыши над головой. Также у него не оказалось ни документов, ни денег.

Мужчину поместили в приют для бездомных а на следующий день полиция обратилась в посольство Латвии в Польше. Сотрудники посольства заявили, что помогут своему гражданину вернуться в Латвию. Однако мужчина заявил, что хочет остаться в Польше.

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