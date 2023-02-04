Польша: полиция задержала нетрезвого дальнобойщика из Латвии, ему грозит до 2 лет заключения
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Сотрудники Дорожной полиции Ломжи (Подляское воеводство) в начале недели остановили в местечке Кисельница грузовой автомобиль Scania с полуприцепом, которым управлял 47-летний водитель из Латвии.

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По данным полиции, водитель проехал по части дороги, где был запрещен проезд грузовикам, а также при обгоне он пересек двойную сплошную линию.

Кроме того, алкотестер показал, что в организме дальнобойщика более половины допустимого уровня алкоголя. За это нарушение его сразу же лишили водительских прав, а также оштрафовали.

Ночь латвиец провел в участке, а утром, когда он протрезвел, ему было предъявлено обвинение в управлении транспортным средством в нетрезвом виде. Согласно Уголовному кодексу Польши, за это ему может грозить до 2 лет лишения свободы.

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