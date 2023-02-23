Польша: пьяного гражданина Латвии поймали на краже из машины, ему грозит до 5 лет заключения
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Благодаря бдительному жителю польского города Сувалки полиции удалось задержать 33-летнего латвийца, совершившего кражу.

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По данным польских СМИ, в начале этой недели Главное управление полиции в Сувалках получило сообщение о том, что в одном из районов города замечен подозрительный пьяный мужчина, который идет по дороге, разбрасывая бумаги.

Водитель не поленился, остановил машину и подобрал бумаги, после чего, найдя на них адрес, принес законному владельцу. Примечательно, что 70-летний местный житель даже не подозревал, что его обокрали: он оставил документы и деньги в незапертой машине, припаркованной на территории его участка. Этим обстоятельством и воспользовался злоумышленник.

Потерпевший вместе с бдительным водителем сообщили о ЧП в полицию, а сами проследовали за воришкой. Заметив погоню, он попытался скрыться, но был задержан, а затем передан полиции. В организме гражданина Латвии констатировали более 1,5 промилле. По делу начат уголовный процесс за кражу.

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