Польша: пьяный гражданин Латвии совершил аварию, ему грозит крупный штраф

Сотрудники польской полиции задержали 35-летнего гражданина Латвии, который совершил аварию, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На автомагистрали А1 он не справился с управлением, в результате чего его VW сбил два фонаря и электрощит.

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По данным новостного портала Gniew NaszeMiasto, ранним утром 18 марта дежурный главного управления полиции Тчевского повята (Поморское воеводство) получил сообщение об аварии на выезде из города Сварожин.

Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожного управления полиции установили, что 35-летний водитель Volkswagen, проезжая по автомагистрали А1, не справился с управлением и врезался в фонари и щит. При проверке в организме латвийца констатировали 2,5 промилле алкоголя.

Водитель задержан, его машина отбуксирована на стоянку полиции. После того, как латвиец протрезвел, ему предъявили обвинения в управлении транспортным средством в нетрезвом виде. Это деяние, согласно законодательству Польши, наказывается лишением свободы на срок до 2 лет.

Кроме того, водитель на три года лишен прав, ему также предстоит заплатить крупный денежный штраф.