Поножовщина в Риге: мужчина, убивший приятеля, получил пожизненный срок

Рижский городской суд 8 августа вынес приговор 52-летнему мужчине, который был признан виновным в убийстве своего знакомого. За это преступление виновного приговорили к пожизненному тюремному заключению.

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Как следует из материалов дела, в период с 13 по 16 ноября 2021 года (точную дату следствию установить не удалось) подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта со своим 39-летним знакомым нанес тому ножевое ранение в область сердца.

Нанесенное подсудимым телесное повреждение — колото-резаное проникающее ранение грудной клетки с повреждением сердца — стало причиной смерти потерпевшего.

Известно, что подсудимый ранее уже был судим за убийство, поэтому суд решил, что он может представлять опасность для общества и должен быть от него изолирован.

Решение можно обжаловать в суде высшей инстанции.