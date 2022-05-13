После 10 мая от исполнения обязанностей отстранены трое полицейских

В связи с поведением полицейских, которые должны были обеспечивать общественный порядок 10 мая в парке Победы, глава Госполиции Арманд Рукс принял решение отстранить от выполнения служебных обязанностей трех сотрудников Рижского регионального управления Госполиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

От выполнения служебных обязанностей отстранены: исполняющий обязанности начальника участка, командир батальона Патрульной полиции Управления полиции порядка, а также один инспектор. Это те лица, которые в тот день несли ответственность и на месте принимали решения по контролю за ситуацией.

В ходе служебной проверки выяснилось, что со стороны этих полицейских сложившаяся ситуация не была оценена должным образом и соответственно не была выбрана правильная тактика действий. Реакция должна была быть мгновенной — должен был последовать четкий сигнал для тех, кто несанкционированно собрался, что любые действия по разжиганию розни и поддержке войны не будут допущены.

В частности выяснилось, что сотрудники Рижской полиции самоуправления, которые первоначально отпустили мужчину, развернувшего российский флаг, получили такое указание от Госполиции — сначала отпустить, а потом задержать его в тот момент, когда мужчина не будет понаходиться в толпе. То есть данное решение не принимали сами сотрудники РПС. Данная команда была дана с целью избежать рисков конфронтации с окружающими.

Также в ходе проверки было установлено, что в целом находившиеся на месте сотрудники РПС и Государственной полиции не выполняли свои служебные обязанности должным образом — то есть таким образом, чтобы незамедлительно устранить нарушения. В полиции подчеркивают, что в описании должности сотрудников полиции сказано, как нужно реагировать в случае очевидных нарушений и на это не требуются специальные указания.

Проверка продолжается.