После покушения на убийство знакомого задержали мужчину; начато уголовное преследование

В марте этого года в Госполиции завершили расследование о покушении на убийство, которое произошло в Олайне 25 декабря 2022 года. За попытку совершить преступление задержали мужчину, который ранее уже попадал в поле зрения полиции в связи с преступлениями насильственного характера. Мужчина заключен под стражу.

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25 декабря прошлого года сотрудники Олайнского участка Рижского районного управления Госполиции получили информацию от жительницы многоквартирного дома в Олайне о том, что в одной из квартир ранен человек.

Полицейские прибыли на место происшествия на улице Земгалес, где увидели четырех мужчин в состоянии алкогольного опьянения, один из них был ранен. Полицейские выяснили, что во время совместного распития алкоголя между двумя мужчинами возник конфликт, в результате один из них попытался убить другого, нанеся ему ножевые ранения в горло и в руку. На место происшествия вызвали медиков, которые доставили пострадавшего в больницу. Подозреваемого задержали.

Подозреваемым в покушении на убийство признали мужчину 1974 года рождения, который уже попадал в поле зрения полиции за совершение преступлений насильственного характера. Его поместили под стражу.

За такое преступление мужчине грозит пожизненное заключение или тюремный срок от пяти до 20 лет и последующий надзор длительностью до трех лет.

На прошлой неделе было решено передать уголовный процесс в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Госполиция напоминает, что никто не может считаться виновным, пока вина не доказана в установленном законом порядке.