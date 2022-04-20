После ссоры с мужем женщина села за руль в опьянении 3,46 промилле
Foto: Vida Press

Некая женщина поругалась с мужем и решила доехать до друга. Она села за руль в сильном опьянении и попыталась доехать из Кекавы до Бауски, но была задержана, сообщили в Государственной полиции.

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Инцидент произошел 16 апреля. Первоначально инспектор Кекавского областного управления полиции получил информацию о том, что припаркованный автомобиль BMW 530 частично перекрыл проезжую часть. Женщина в тот момент пояснила, что решила часок в машине поспать.

Позже очевидцы сообщили, что автомобиль начал движение и что женщина за рулем явно не справляется с управлением, создавая опасные ситуации на дороге. Кроме того, один раз она почти съехала с проезжей части. Автомобиль было решено остановить, вскоре на место прибыл также экипаж Госполиции.

В ходе разговора выяснилось, что женщина поругалась со своим мужем, поэтому отправилась к другу в Бауску, а накануне вечером она вместе с подружкой у себя дома пила бренди.

Начат административный процесс.

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