Последний комендантский час: побег от полиции и вечеринка в гостинице
Foto: Pašvaldības policija

В минувшее воскресенье, когда в стране еще действовал комендантский час, в Баусском каре, волости Свитенес сотрудники полиции решили остановить для досмотра автомобиль Peugeot. На требование остановиться водитель отреагировал бегством и вскоре автомобиль оказался в реке.

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На месте происшествия сотрудники полиции встретили мужчину 1989 г.р. и женщину 1986 г.р. Возникли подозрения, что обра находятся под действием наркотических или психотропных веществ. Для проверки парочка была доставлена в медучреждение. Также в ходе проверки выяснилось, что мужчина сел за руль без прав.

Полиция начала сразу шесть административных процессов. За нарушение установленных во время ЧМ ограничений выписан штраф 1000 евро каждому. Размер наказания за бегство от полиции и управлением транспортным средством без прав - еще рассматривается. Также ожидаются результаты экспертизы на наличие наркотических или психотропных веществ.

Также в воскресенье была получена информация о том, что в Риге в гостинице на улице Слокас проходит вечеринка. Как оказалось, в номере собрались 16 человек. В отношении всех собравшихся начаты административные процессы за нарушение заперта на сборы. В 15 случаях выписан штраф в размере 500 евро, в свою очередь, организатору придется расстаться с 2000 евро.

Как сообщалось, с понедельника, 15 ноября отменен комендантский час и другие строгие ограничения.

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