Последствия аварии на Лиепайском шоссе: выкапывается загрязненный грунт
Foto: LETA

Для сбора вытекшего при аварии на Лиепайском шоссе топлива вырыта яма и выкапывается загрязненный грунт, сообщил руководитель оперативного координационного центра Государственной службы окружающей среды Элмарс Ясинскис.

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Он пояснил, что на месте аварии высокий уровень грунтовых вод, поэтому яма заполняется водой и вытекшим топливом, которое откачивается. Для предотвращения загрязнения окружающей среды и сегодня на месте аварии продолжают работать специалисты.

Утечка топлива из цистерны грузового автомобиля, произошедшая в результате аварии на Лиепайском шоссе в Бабитской волости в пятницу, 8 июля. В результате ДТП при столкновении трех легковых автомобилей и двух грузовиков погибли два человека, а из автоцистерны вылилось около 20 тонн топлива. Авария создала опасное загрязнение на площади около 100 квадратных метров и на глубине нескольких метров.

К работам привлечена фирма "Lautus". "В настоящее время выкопана яма, так как топливо не оседает. Затем мы из ямы откачаем топливо и в соответствии с результатами мониторинга загрязнения будет действовать дальше", - сказал Ясинскис.

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