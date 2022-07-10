Последствия аварии на Лиепайском шоссе: выкапывается загрязненный грунт

Для сбора вытекшего при аварии на Лиепайском шоссе топлива вырыта яма и выкапывается загрязненный грунт, сообщил руководитель оперативного координационного центра Государственной службы окружающей среды Элмарс Ясинскис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он пояснил, что на месте аварии высокий уровень грунтовых вод, поэтому яма заполняется водой и вытекшим топливом, которое откачивается. Для предотвращения загрязнения окружающей среды и сегодня на месте аварии продолжают работать специалисты.

Утечка топлива из цистерны грузового автомобиля, произошедшая в результате аварии на Лиепайском шоссе в Бабитской волости в пятницу, 8 июля. В результате ДТП при столкновении трех легковых автомобилей и двух грузовиков погибли два человека, а из автоцистерны вылилось около 20 тонн топлива. Авария создала опасное загрязнение на площади около 100 квадратных метров и на глубине нескольких метров.

К работам привлечена фирма "Lautus". "В настоящее время выкопана яма, так как топливо не оседает. Затем мы из ямы откачаем топливо и в соответствии с результатами мониторинга загрязнения будет действовать дальше", - сказал Ясинскис.