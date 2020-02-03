Поворот по делу о национализации Snoras и Krājbanka: решение не в пользу Литвы

Российскому Фонду защиты инвесторов в иностранных государствах удалось одержать первую победу над литовским правительством, национализировавшим в 2011 году литовский банк Snoras, а вместе с ним и латвийский Krājbanka.

Нью-Йорский Арбитражный суд обязал Саймона Фрикли — нанятого на период банкротсва правительством Литвы администратора — предоставить документы, обосновывающие национализацию, а затем и экспроприацию активов обоих банков в казну Литвы. Литва обжаловала в арбитраже этот запрос, но получила отказ. Теперь Фрикли будет обязан предоставить суду запрашиваемые документы.

"В период банкротства Snoras зарплата Фрикли составляла 140 000 евро в месяц. За такие деньги он ставил свою подпись под всеми решениями во время процедуры банкротства, касающимися активов банка Snoras, включая Krājbanka. А скорость принятия Литвой в 2011 году законов о банкротстве банка поражала: от разработки законопроектов Министерством финансов через процедуры рассмотрения правительством, а затем Сеймом до подписи законов президентом Далей Грибаускайте иногда проходили даже не дни, а часы! Например, за одну ночь были разработаны и подготовлены поправки к семи законам, а уже утром они были рассмотрены Кабинетом Министров и утверждены Сеймом Литвы", — отметил председатель совета Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов.

По его словам, суд насторожила такая беспрецедентная поспешность и небывалая слаженность в действиях законодательной, исполнительной и судебной власти. И, как следствие, у главного ответчика — ликвидатора банка Саймона Фрикли были запрошены документы, обосновывающие, якобы, недостачу 470 миллинов евро в капитале Snoras.

"Полагаю, что совсем скоро и господин Фрикли, и госпожа Грибаускайте, и все правительство Литвы, руководившее республикой с 2008 по 2012 год, будут иметь крайне бледный вид, потому что предоставить им попусту нечего", — резюмировал Богданов.

Рассмотрение дела в Нью-Йоркском суде начнется уже в марте этого года. По мнению экспертов, оно может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет.

Напомним, 16 ноября 2011 года правительство Литвы приняло постановление о приостановлении деятельности банка Snoras, заподозрив его руководство в незаконных финансовых операциях. На следующий день аналогичное решение было принято латвийским правительством по отношению к Krājbanka.