Повторно попавшегося пьяным за рулем дальнобойщика отправили в тюрьму на год

Харьюский уездный суд назначил наказание в виде 11 месяцев и 28 дней лишения свободы 58-летнему гражданину Латвии, который повторно был задержан за рулем грузовика в состоянии алкогольного опьянения, сообщает rus.err.ee.

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Согласно обвинительному заключению, 24 апреля в 16:53 водитель был задержан в деревне Лехету Харьюского уезда, находясь за рулем грузового автомобиля Scania с прицепом в состоянии алкогольного опьянения.

Содержание алкоголя в крови задержанного составило 1,25 мг на литр выдыхаемого воздуха. Поскольку в мае прошлого года мужчина уже наказывался в уголовном порядке за езду в пьяном виде (тогда его осудили условно), то на сей раз суд приговорил его к реальному лишению свободы.

Дальнобойщика приговорили к четырем месяцам лишения свободы, но с учетом ранее не отбытого наказания он проведет в тюрьме 11 месяцев и 28 дней. Также суд на 5 месяцев лишил его водительских прав.