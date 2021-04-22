Пожар повышенной опасности в Елгаве ликвидирован
Foto: Ekrānuzņēmums

В Елгаве потушен пожар, начавшийся в среду вечером на 2-й Линии. Общая площадь пожара поставила 1500 квадратных метров, горели жилые дома, склады, хозпостройки, машины и деревья.

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Кроме домов, огонь затронул склад, сарай, беседку, две машины, моторную лодку, загорелась также сухая трава и восемь деревьев.

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов в 20:46. На месте работало 35 пожарных, использовалось восемь автоцистерн. Спустя два часа пожарным удалось локализовать пожар, работы по тушению шли еще несколько часов.

Информации о пострадавших людях нет, известно, что один человек был эвакуирован еще до приезда пожарных.

Позже в VUGD сообщили, что от огня удалось спасти два жилых дома.

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