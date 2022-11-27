Пожар в двухэтажном доме в Болдерае: погибли два человека
Foto: Pexels

Два человека погибли в результате пожара в Риге, который возник в частном жилом доме в Болдерае, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

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Трагический инцидент случился в субботу, 26 ноября. В 17:31 поступил звонок на улицу Лиела (столичный микрорайон Болдерая), где в двухэтажном жилом доме возник пожар.

Прибыв на место, пожарные установили, что открытым пламенем горит здание площадью 240 квадратных метров. С первого этажа был эвакуирован и передан медикам один человек. Во время пожара на месте происшествия были обнаружены тела двух человек.

В ГПСС отмечают, что пожарные смогли защитить от огня пятиэтажный жилой дом, расположенный в десяти метрах от места возгорания. Работы на месте пожара пожарные закончили около пяти часов утра следующего дня.

26 ноября в 15:23 в ГПСС поступил вызов на улицу Маскавас в Риге, где на пятом этаже 5-этажного дома открытым огнем горела квартира площадью 20 квадратных метров. До приезда пожарных из здания эвакуировали 24 человека. Пожарные и спасатели вытащили из горящей и соседней квартир двух пострадавших, а также спасли собаку.

Кроме того, в субботу, в 19:01 в ГПСС поступил звонок на улицу Гайгалас в Риге, где вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме. По прибытии на место было установлено, что горит антресольное перекрытие жилого дома площадью 10 квадратных метров. До приезда спасателей эвакуировали семь человек, еще троих эвакуировали пожарные.

Всего за последние сутки в ГПСС по Латвии поступило 37 вызовов, из них 23 — на спасательные работы, девять — на тушение пожаров, пять звонков были ложными.

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