Пожар в клубе Aqua Luna на улице Андрейостас: эвакуированы 600 человек

В субботу вечером из здания клуба Aqua Luna на улице Андрейостас в Риге из-за пожара эвакуировали 600 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Звонок поступил 27 августа в 22:22. Было установлено, что на месте происшествия, в одноэтажном общественном здании, в металлической трубе на площади три квадратных метра горела сажа открытым пламенем. Пожарные проверили конструкции кровли здания с помощью тепловизионной камеры. В 23:14 работы на месте происшествия были завершены.

В клубе Aqua Luna агентству LETA подтвердили, что у них был пожар. В клубе пояснили, что пожар удалось быстро предотвратить, но от дальнейших комментариев отказались.

Также 27 августа пожарные получили вызов в Марупскую волость, где на площади 5000 квадратных метров горели лесной напочвенный покров и торф. Пожарные тушили огонь до наступления темноты, когда им удалось его локализовать. В 21:17 работа на месте происшествия была завершена. Утром сотрудники Гослесслужбы провели осмотр места происшествия.

Всего за минувшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу поступило 62 вызова: 20 - по тушению пожаров (в том числе 5 лесных), 28 - по аварийно-спасательным работам, а 14 вызовов были ложными.