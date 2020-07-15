Пожар в Межапарке ликвидирован к утру, пострадал один спасатель (ДОПОЛНЕНО)

В среду вечером в Межапарке, на улице Гамбургас, 5 загорелся двухэтажный деревянный дом с мансардой. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пожарно-спасательнйо службы (ГПСС). В 21.43 пожар был локализован, а в 05.06 ликвидирован.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 18.02. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов и спецтехника:

семь автоцистерн и подъемник.

Общая площадь пожара составила 1 130 квадратных метров.

В ходе работ по ликвидации пожара пострадал один спасатель, которого передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.

Причины возгорания и размер ущерба устанавливаются.