Пожар в приюте для животных: погиб 21 кот, срочно требуется помощь

Минувшей ночью в приюте для животных Ķepu-ķepā произошел пожар, в результате которого погиб 21 кот, сообщается на странице приюта в Facebook. Требуется помощь для выживших животных.

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Два спасенных кота находятся в ветеринарной клинике и подключены к кислородным баллонам, еще четыре ожидают помощи ветеринара.

В результате пожара сгорел кошачий дом. На улице находятся 40 котов. Приюту срочно нужны переноски, а также отапливаемый передвижной вагончик. Номер телефона, по которому можно звонить и предлагать помощь: 29733601.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, пожар в волости Салгалес, Елгавский край поступил в 2.21. Горел одноэтажный кошачий домик на площади 110 квадратных метров. Работы по тушению огня закончились в 4.57.

Для посетителей приют сегодня закрыт.