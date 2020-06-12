Пожар в производственном цехе LIDO ликвидирован: выгорело 600 кв. метров

По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в 03.57 спасателям удалось ликвидировать пожар повышенной сложности, бушевавший в цехе по переработке мяса сети ресторанов LIDO на ул. Кенгарага.

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ЧП обошлось без пострадавших, в настоящее время Госполиция выясняет, что могло послужить причиной возгорания.

По последним данным, общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. В двухэтажной деревянной постройке, где произошло возгорание, находятся склад, административные помещения, а также коптильный цех.

Как уже сообщалось ранее, сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного ГПСС вечером 11 июня. На место происшествия отправились 32 пожарных, а позже были привлечены дополнительные ресурсы.

Глава совета и основатель предприятия LIDO Гунарс Кирсонс пока затруднился сказать, какова предполагаемая сумма ущерба. В свою очередь глава правления LIDO Рита Аузиня сообщила, что в цеху по переработке мяса и производству мясных изделий сработали детекторы дыма. После этого, согласно правилам внутреннего распорядка, охранники вызвали пожарных. В цеху в это время работали два человека, успевшие самостоятельно покинуть помещения.

На месте происшествия продолжают работать спасатели.