Пожар в Риге: на ул. А. Деглава горела квартира, возникло сильное задымление
Foto: LETA

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы, ранним утром 5 мая в Риге, на ул. А. Деглава произошел пожар.

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Как отмечает ГПСС, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 04.05. Известно, что горела квартира в одном из девятиэтажных домов и возникло сильное задымление.

На месте происшествия работают 29 спасателей, а также используются 6 автоцистерн и 2 автолестницы.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров, из дома эвакуированы два человека, еще 13 спасены. Одного пострадавшего в результате пожара передали сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи.

К 05.55 пожар удалось локализовать. На месте ЧП продолжают работать отвественные службы.

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