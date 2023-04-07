Пожарная служба напоминает о штрафах за сжигание травы

С наступлением теплой погоды Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) напоминает, что сжигание прошлогодней травы является наказуемым правонарушением, и максимальный штраф для физических лиц составляет 700 евро.

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В прошлом году в результате 1532 поджогов травы погибли два человека, еще двое получили травмы, сгорело 47 зданий и было выжжено 10 600 гектаров земли. В этом году зарегистрировано уже 63 пожара.

О пожарах прошлогодней травы нужно немедленно сообщать по единому номеру экстренной помощи 112, назвав точный адрес или как можно точнее описав место возгорания.

Если человек хочет тушить пожар самостоятельно до прибытия пожарной бригады, рекомендуется объективно оценить ситуацию и убедиться в том, что это не будет угрожать его здоровью и жизни.

В связи с поджогами прошлогодней травы VUGD контролирует соблюдение правил пожарной безопасности, которые обязывают владельцев земельных участков принимать меры по предотвращению поджогов. В случае нарушений возбуждается административное дело.

Согласно нормативным актам, за сжигание травы физическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 280 до 700 евро.

VUGD также сотрудничает со Службой поддержки села, информируя о местах поджогов. В случае поджога земли владельцам земли снижаются платежи ЕС за площадь.