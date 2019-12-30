Пожарные отчитались о работе в выходные: случай на Андрейсале и еще 36 пожаров

На прошедших выходных горели пять легковых автомашин и автобус, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

Кроме того, пожарные тушили загоревшиеся отходы, в четырех случаях горела оставленная без присмотра на плите еда, а в восьми случаях возгорание произошло в дымоходах.

В двух случаях горели бани, пожарные также тушили хозяйственное здание, сарай, гараж с двумя автомашинами и другие объекты.

За прошедшие выходные ГПСС получила в общей сложности 72 вызова - 37 вызовов на тушение пожаров, 24 вызова на спасательные работы и 11 ложных вызовов.

Как сообщалось, в субботу вечером в Риге, на Андрейсале, горел склад автопокрышек, и в окрестностях возникло сильное задымление.