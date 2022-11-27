Пожарные помогли предотвратить утечку топлива на месте ДТП

После дорожно-транспортного происшествия в Салацгривской волости Лимбажского края пожарные помогли предотвратить утечку топлива и жидкости AdBlue.

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Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе агентству LETА, 26 ноября в 17:28 в ГПСС поступил вызов в Салацгривскую волость Лимбажского края, где на шоссе Рига-Айнажи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств - грузовика, легкового автомобиля и автобуса.

Прибывшие на место пожарные установили, что люди самостоятельно выбрались из машин, при этом из грузовика вытекало топливо и жидкость AdBlue. Спасатели предотвратили утечку 80 литров топлива и 40 литров жидкости, а уже разлитую жидкость собрали с помощью 20 килограммов абсорбента. Также был приведен в порядок участок проезжой часть дороги.

В 19:14 работы на месте происшествия закончились.

За минувшие сутки, 26 ноября, в ГПСС по всей Латвии поступило 37 вызовов, из них 23 на аварийно-спасательные работы, 9 - на тушение пожаров, а пять вызовов были ложными.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 134 дорожно-транспортных происшествия, сообщает Госполиция. Пострадали 20 человек, в том числе двое пешеходов (данные не включают информацию о жертвах аварии в Айнажи, где травмы получили 26 человек и погиб водитель эстонского автобуса).

В Рижском регионе за минувшие сутки зарегистрировано 65 дорожно-транспортных происшествий. В ДТП в Риге и ее окрестностях пострадали шесть человек, в том числе двое пешеходов.

В Видземе зарегистрировано 23 ДТП (пострадали семь человек и погиб один человек), в Латгале - 19 (пострадали четыре человека), в Земгале - 16 (пострадали три человека), в Курземе - 11 аварий.