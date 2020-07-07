"Прачечная" на Рижском Центральном рынке: мошенники торговали мясом

Сотрудники Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) в июне 2020 года начали уголовный процесс в отношении преступной группировки, которая уклонялась от уплаты налогов и занималась легализацией преступно нажитых средств. Госбюджету был нанесен ущерб в размере более 637 000 евро.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что группировка реализовала преступную схему в период с января 2018 года до лета 2020 года, занимаясь торговлей мяса.

Вовлеченные в схему предприятия уклонялись от уплаты налогов, а также отмывали деньги. "Клиенты" (предприятия), задействованные в схеме, указывали в своей бухгалтерской документации и в декларациях по уплате НДС фактически не совершенные сделки с фиктивными предприятиями.

По предварительным подсчетам, ущерб,нанесенный преступниками государству, превышает 637 000 евро. В рамках уголовного процесса в Риге и Рижском регионе проведено 18 обысков, в ходе которых найдены и изъяты важные вещественные доказательства — кодовые калькуляторы, компьютеры, мобильные телефоны, печати, а также бухгалтерская документация.

В рамках расследования три человека признаны подозреваемыми, однако к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие по делу продолжается.