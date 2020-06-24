"Праздничная" статистика: трое утонувших, 42 пожара, девять пострадавших в ДТП

За минувшие сутки в Латвии произошло 42 пожара и 54 аварии, в которых пострадали девять человек. Поймано 17 пьяных водителей, из воды вытащено три человека.

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За прошедшие сутки спасатели обнаружили в водоемах трех утонувших. В Терветском крае в озере найдено тело человека, которого искали еще с воскресенья. Утонувший находился в озере на глубине 2-3 метров. В 15.21 было найдено тело человека в городском канале Риги, а в 15.46 — в озере в Лудзенском крае. В 7.34 спасатели получили вызов на Кишэзерс, где тонул человек. До их прибытия тонувшего из воды вытащил рыболов.

Всего работники Государственной пожарно-спасательной службы получили за сутки 124 вызова. 42 на пожары, в том числе один лесной, 26 на спасательные работы. Поступило также 56 ложных вызовов. Это примерно в пять раз больше, чем обычно: люди принимали за пожары лиговские костры.

Полиция зарегистрировала 56 аварий, в девяти из них пострадали люди, в том числе шесть велосипедистов.

Было выписано 17 протоколов за вождение в нетрезвом виде. У троих водителей содержание алкоголя в крови превысило 1,5 промилле, у шести составляло от 1 до 1,5 промилле, у пяти от 0,5 до 1 промилле, у троих от 0,2 до 0,5 промилле. Двое пойманных водителей употребляли наркотики.