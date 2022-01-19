Предпринимателя подозревают в хищении 1,14 миллиона евро
Foto: Unsplash

В январе Управление по борьбе с экономическими преступлениями завершило расследование и направило в прокуратуру уголовное дело по факту присвоения 1,14 миллиона евро и злоупотребления служебными полномочиями в корыстных целях. Об этом Государственная полиция сообщила агентству LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ходе расследования полиция получила доказательства того, что член правления одного предприятия превысил полномочия и заложил недвижимость, принадлежащую предприятию. В результате директор получил более 1,14 миллиона евро, которые присвоил, перечислив на собственные банковские счета.

По версии следствия, чтобы создать ложное представление о законности перевода денежных средств, предприниматель заключал формальные кредитные договоры от имени компании, и указывал их в платежных поручениях.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по трем статьям — за хищение средств в крупном объеме, за злоупотребление и превышение полномочий в корыстных целях и за легализацию средств, полученных в крупном объеме преступным способом.

Сейчас один человек находится в статусе подозреваемого. Госполиция напоминает, что никто не может считаться виновным, пока вина не доказана законным путем.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию