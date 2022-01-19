Предпринимателя подозревают в хищении 1,14 миллиона евро

В январе Управление по борьбе с экономическими преступлениями завершило расследование и направило в прокуратуру уголовное дело по факту присвоения 1,14 миллиона евро и злоупотребления служебными полномочиями в корыстных целях. Об этом Государственная полиция сообщила агентству LETA.

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В ходе расследования полиция получила доказательства того, что член правления одного предприятия превысил полномочия и заложил недвижимость, принадлежащую предприятию. В результате директор получил более 1,14 миллиона евро, которые присвоил, перечислив на собственные банковские счета.

По версии следствия, чтобы создать ложное представление о законности перевода денежных средств, предприниматель заключал формальные кредитные договоры от имени компании, и указывал их в платежных поручениях.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по трем статьям — за хищение средств в крупном объеме, за злоупотребление и превышение полномочий в корыстных целях и за легализацию средств, полученных в крупном объеме преступным способом.

Сейчас один человек находится в статусе подозреваемого. Госполиция напоминает, что никто не может считаться виновным, пока вина не доказана законным путем.