Преследователь журналистки Re:Baltica Инги Сприньге приговорен к тюремному сроку

Суд Видземского предместья Риги в пятницу приговорил к двум месяцам тюремного заключения Яниса Сондорса, признанного виновным в преследовании журналистки Re:Baltica Инги Сприньге.

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Однако в заключении Сондoрсу придется провести больше времени, поскольку было принято решение о приведении в исполнение приговора суда Видземского предместья от 17 апреля 2019 года, когда Сондара приговорили к двум годам лишения свободы за хранение примерно 22 граммов марихуаны. Это наказание было условным, но теперь его заменили на реальный срок.

В конечном итоге Янис Сондoрс приговорен к двум годам и двум месяцам лишения свободы с последующим пробационным надзором на один год. Приговор не вступил в силу, его можно в течение 10 дней обжаловать в Рижском окружном суде. До вступления приговора в силу Сондарсу запрещено приближаться к Инге Сприньге.

Сондoрс обвинялся в неоднократных угрозах другому лицу, а также в преследовании и неоднократных, нежелательных контактах с лицом, у которого были основания опасаться за свою безопасность. По мнению прокуратуры, Сондарс хотел запугать лично с ним не знакомую журналистку, поскольку его не устраивали публикации Re:Baltica и лично Инги Сприньге. Осужденный почти два года преследовал журналистку, зная, что она не желает с ним общаться.

Янис Сондoрс угрожал журналистке в соцсети Facebook, являлся к ней в офис с траурным букетом, неоднократно звонил на ее личный телефон, рассылал угрозы.

Осенью прошлого года Яниса Сондoрса задержали за агрессивное преследование депутата Сейма Юриса Пуце. Против задержанного начали процесс за хулиганство, а во время обыска нашли марихуану.