Преступная группа обокрала склад ELKO Group: похищены мобильники, ноутбуки, процессоры, видеокарты

В минувшие выходные в Риге произошла масштабная кража на складе ELKO Grupa, крупнейшего распространителя IT-продуктов и решений в Балтийских странах, есть риск, что украденная продукция может поступить и на эстонский рынок.

Преступление было совершено организованной группой в минувшие выходные, на складе ELKO Group, в бизнес-парке Lidostas Parks. Взлом произошел с территории близлежащего склада.

"Мы прогнозируем, что в настоящее время большое количество товаров, полученных преступным путем, может появиться на рынках стран Балтии и Восточной Европы: мобильные телефоны, ноутбуки, процессоры, видеокарты и карты памяти. Мы приглашаем всех партнеров, работающих в отрасли, немедленно связаться с нами, если появятся подозрения о происхождении продукта. По запросу мы можем предоставить серийные номера украденных товаров для сравнения. Мы также должны предупредить, что перепродажа украденных товаров является незаконной и товар может быть конфискован у продавцов или покупателей этих товаров", — сообщает директор ELKO Group Свенс Динсдорфс.

Для выявления уголовного преступления, в сотрудничестве с компанией, над расследованием активно работают государственная полиция, а также следователи, нанятые страховщиками. Продукция на складе была полностью застрахована, поэтому произошедшее не окажет существенного влияния на деятельность компании. Тем не менее, учитывая значительную сумму кражи, ELKO решила объявить вознаграждение в размере до 200 000 евро за предоставление информации, которая поможет выявить виновных, заказчиков и сторонников преступления. Вознаграждение действует как в Латвии, так и за рубежом.

ELKO просит предоставить любую информацию, касающуюся личности, местонахождения, маршрута движения товаров и предложения товаров от неавторизованных распространителей. Подробная информация о порядке предоставления информации доступна на сайте ELKO www.elkogroup.com