Преступная группа попалась на серийных кражах: в деле уже 12 эпизодов

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Тукумского участка в период с 9 по 13 февраля задержали пятерых подозреваемых в серийных кражах.

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Как отмечает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции, кражи были совершены с 2020 по февраль 2022 года в Тукумском крае. Обычно воры выносили ценные вещи и технику из новостроек, гаражей и других построек.

В рамках начатых уголовных процессов полиции удалось задержать подозреваемых: ими оказались ранее уже попадавшие в поле зрения органов правопорядка местные жители 1968, 1975, 1988 и 1994 г.р. Один из них оставлен под арестом, к остальным пока применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

На данный момент установлена причастность задержанных к 12 кражам. Следствие продолжается.