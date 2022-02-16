Преступная группа попалась на серийных кражах: в деле уже 12 эпизодов
Foto: PantherMedia/Scanpix

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Тукумского участка в период с 9 по 13 февраля задержали пятерых подозреваемых в серийных кражах.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции, кражи были совершены с 2020 по февраль 2022 года в Тукумском крае. Обычно воры выносили ценные вещи и технику из новостроек, гаражей и других построек.

В рамках начатых уголовных процессов полиции удалось задержать подозреваемых: ими оказались ранее уже попадавшие в поле зрения органов правопорядка местные жители 1968, 1975, 1988 и 1994 г.р. Один из них оставлен под арестом, к остальным пока применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

На данный момент установлена причастность задержанных к 12 кражам. Следствие продолжается.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Что вдохновляет тебя? Голосуй за своего фаворита в конкурсе полезных привычек
История Никлавса. Узнай, чем занимается SAP-специалист
Что мотивирует работать в отрасли ИТ?
Путешествие по вегетарианской кухне вместе с проектом "Не съешь земной шар": история рэпера Рейкса
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
История Анты. Между философией DevOps и тренировками чирлидерш