По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), в Лиепае задержан злоумышленник, который в течение недели совершил нападения на двух пожилых женщин.

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Как отмечают в КРУП, 8 января, около 13.00 на Центральном кладбище Лиепаи нападению подверглась одинокая женщина: грабитель подбежал со спины, после чего вырвал из рук сумочку, в которой лежал кошелек, мобильный телефон и другие вещи.

В свою очередь, 12 января, в 11.40 второе нападение было зафиксировано на ул. Судрабу Эджус: преступник подбежал к пожилой женщине и вырвал у нее из рук сумку. В обоих случаях жертвы от рывка падали на тротуар и получали травмы.

Лиепайский участок полиции начал уголовный процесс, в рамках которого 13 января задержали подозреваемого, на следующий день суд выдал санкцию на его арест. Часть похищенных вещей удалось вернуть пострадавшим. Следствие продолжается.