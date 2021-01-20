cigaretes
Foto: F64

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), в Лиепае задержан злоумышленник, который в течение недели совершил нападения на двух пожилых женщин.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечают в КРУП, 8 января, около 13.00 на Центральном кладбище Лиепаи нападению подверглась одинокая женщина: грабитель подбежал со спины, после чего вырвал из рук сумочку, в которой лежал кошелек, мобильный телефон и другие вещи.

В свою очередь, 12 января, в 11.40 второе нападение было зафиксировано на ул. Судрабу Эджус: преступник подбежал к пожилой женщине и вырвал у нее из рук сумку. В обоих случаях жертвы от рывка падали на тротуар и получали травмы.

Лиепайский участок полиции начал уголовный процесс, в рамках которого 13 января задержали подозреваемого, на следующий день суд выдал санкцию на его арест. Часть похищенных вещей удалось вернуть пострадавшим. Следствие продолжается.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса