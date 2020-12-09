Преступники до смерти избили женщину, забрали у нее телефон и сняли с карточки деньги
Foto: LETA

Прокурор направил в Даугавпилсский суд материалы дела, в рамках которого трем лицам предъявлены обвинения в ограблении, связанном с нанесением жертве телесных повреждений, повлекших смерть.

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Согласно материалам обвинительного заключения, во время одной из вечеринок у обвиняемых возник план ограбить свою знакомую. По предварительному сговору они жестоко избили женщину, нанеся ей не менее 60 ударов руками и ногами, а также металлическим прутом.

Когда она перестала подавать признаки жизни, преступники забрали принадлежащей убитой мобильный телефон Nokia стоимостью 50 евро, а также ее банковскую карточку, с которой позже сняли 3 117, 96 евро. Кроме того, они пытались снять еще 2 870 евро, однако безуспешно.

Все обвиняемые находятся под арестом.

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rus.DELFI.lv

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