Преступники увезли свою жертву в лес и убили: дело передали в суд

Рижская окружная прокуратура передала в суд материалы уголовного дела, начатого в отношении двух лиц, обвиняемых в убийстве при особо тяжких обстоятельствах.

Как отмечает пресс-центр Генпрокуратуры, согласно обвинительному заключению, обвиняемые заранее договорились преднамеренно совершить убийство, поскольку их жертва помогла прекратить преступления, совершенные обвиняемыми ранее.

По данным следствия, 1 июня 2019 года обвиняемые встретили свою жертву, отвезли в лес и убили.

Помимо обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах, одному из задержанных также предъявлены обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.