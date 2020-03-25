Преступники увезли свою жертву в лес и убили: дело передали в суд
Foto: Policija

Рижская окружная прокуратура передала в суд материалы уголовного дела, начатого в отношении двух лиц, обвиняемых в убийстве при особо тяжких обстоятельствах.

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Как отмечает пресс-центр Генпрокуратуры, согласно обвинительному заключению, обвиняемые заранее договорились преднамеренно совершить убийство, поскольку их жертва помогла прекратить преступления, совершенные обвиняемыми ранее.

По данным следствия, 1 июня 2019 года обвиняемые встретили свою жертву, отвезли в лес и убили.

Помимо обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах, одному из задержанных также предъявлены обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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