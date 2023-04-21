Преступники зимой похитили и убили 35-летнего мужчину: его тело нашли на этой неделе

Сотрудники Госполиции 17 апреля задержали в волости Науенас Аугшдаугавского края группу лиц, подозреваемую в тяжких преступлениях — похищении и убийстве мужчины 1988 г.р. В результате масштабных оперативно-процессуальных действий тело пропавшего обнаружили 20 апреля сотрудники Южнолатгальского участка полиции.

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Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции, 1 марта в Южнолатгальский полицейский участок поступила информация о том, что с 16 февраля нет известий от жителя Науенской волости. По подозрению в похищении человека полиция начала уголовный процесс.

В ходе расследования полиция установила предполагаемых подозреваемых, после чего 17 и 18 апреля их удалось задержать. Установлено, что пятеро мужчин похитили свою жертву, несколько дней избивали его, после чего тот скончался в результате полученных тяжких телесных повреждений.

Тело мужчины нашли 20 апреля на поле в волости Науенас. Даугавпилсский суд выдал санкции на арест задержанных 1985 и 1990 г.р. Следствие продолжается.