При побеге с нелегальной вечеринки девушка выпала из окна: пострадавшая в реанимации
Foto: Valsts policija

Нелегальная вечеринка, которая проходила ночью 12 января в Лиепае, завершилась госпитализацией молодой девушки, которая при падении из окна получила серьезную травму головы.

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Как отмечает "Курземес вардс", Лиепайская полиция самоуправления получила вызов на ул. Целтниеку незадолго до полуночи. Стражи порядка выяснили, что в квартире, которая сдается на короткий срок, проходит нелегальная вечеринка с участием 10 человек.

К полиции подошел местный житель и рассказал, что из окна этой квартиры выпал человек. Незамедлительно на место ЧП вызвали скорую, до ее прибытия первую помощь пострадавшей оказывали полицейские.

Выяснилось, что несовершеннолетняя девушка не хотела неприятностей, поскольку была в одурманенном состоянии, и пыталась выбраться через окно на втором этаже.

В пресс-центре Курземского регионального управления полиции пояснили, что по делу начаты административные процессы о нарушении установленных во время чрезвычайной ситуации правил. По факту падения девушки из окна начат уголовный процесс.

Известно, что пострадавшая помещена в Отделение реанимации с очень серьезной травмой головы.

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