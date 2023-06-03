При помощи вертолетов и спецтехники в волости Малтас задержаны восемь иммигрантов
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В пятницу, 2 июня, восемь иммигрантов были задержаны в волости Малтас Резекненского края при с помощи вертолетов и спецтехники.

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Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, в пятницу около 12 часов дня в Краславском районе Дагды полицейские остановили автомобиль, чтобы проверить документы у находящихся в машине людей.

Однако водитель автомобиля, гражданин Сирии, не подчинился требованиям сотрудников полиции остановить машину и начал убегать.

В 12:50 в волости Малтас Резекненского края сотрудники Государственной полиции с помощью устройства для деформации шин остановили указанное транспортное средство.

В машине было восемь иммигрантов. Среди них семь граждан Сирии и один гражданин Гвинеи. Все они переданы Государственной пограничной службе.

Вертолет Госпогранслужбы привлекался к воздушной разведке, в задержании лиц также принимали участие сотрудники службы специальных операций Госпогранслужбы Sigma.

Государственная пограничная служба возбудила уголовный процесс в связи с инцидентом.

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