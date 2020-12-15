При пожаре на складе в Риге пострадал человек
Foto: F64

В понедельник, 14 декабря, при пожаре на складе в Риге пострадал человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

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Около 11 часов пожарные получили вызов на пожар в двухэтажном складском помещении. На небольшой площади горел холодильник и бытовые предметы. Пожар удалось ликвидировать в течение часа. При этом пришлось эвакуировать 30 человек, один из них пострадал и был передан медикам.

Как уже сообщалось, 14 декабря также горел ангар автосервиса AKS Serviss на улице Бривибас. При этом пожаре повышенной опасности погиб один человек, механик автосервиса, и пострадали еще трое (по другим данным — двое). Площадь горения составила 120 квадратных метров, над тушением работали 20 пожарных.

Всего за сутки пожарные получили 45 вызовов6 18 на пожары, 23 на спасательные работы и четыре ложных вызова.

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