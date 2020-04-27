При пожаре в квартире погиб человек

В воскресенье при пожаре в квартире в крае Ауцес погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

Вызов в край Ауцес был получен в 19.58, из окон многоквартирного дома валил дым. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что на последнем этаже трехэтажного дома горят бытовые вещи, кресло и матрас. Площадь горения составила два квадратных метров, образовалось сильное задымление.

До прибытия пожарных дом покинули пять человек. В сгоревшей квартире пожарные обнаружили погибшего. В 21.03 пожар был ликвидирован. В квартире не был установлен детектор дыма.

В понедельник около шести часов утра был получен вызов в Талси, где открытым пламенем горела крыша деревянного дома, чердак и гараж на площади 250 квадратных метров. Пострадавших нет.

За минувшие сутки ГПСС получила 40 вызовов, в том числе 31 на пожары.