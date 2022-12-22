В четверг утром при пожаре в Резекненском крае погибли два человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

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Около шести утра в VUGD поступила информация, что в двухэтажном жилом доме в квартире на первом этаже начался пожар. Попав в горящую квартиру, пожарные констатировали, что горят бытовые вещи, площадь пожара была небольшой — три квадратных метра.

Помещение было сильно задымлено. Пожарные вынесли из квартиры двух человек, и медики констатировали их смерть. Также из здания эвакуировали еще двоих.

Пожарные сообщают, что не слышали в помещениях сигнала дымодетектора.