При пожаре в Саласпилсе пострадал человек

Во вторник вечером при пожаре в садовом доме в Саласпилсе пострадал человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Незадолго до девяти вечера пожарные получили вызов на улицу Миера в Саласписе. Там открытым огнем горел садовый дом, площадь пожара была 50 квадратных метров. Еще до прибытия пожарных из дома удалось выбраться человеку. Он пострадал и был передан медикам.

Около 15:00 был получен вызов на улицу Марциенас в Ригу, где в двухэтажном доме из-за проблем с печкой образовался угарный газ. Медицинская помощь потребовалась двум людям.

Всего за ночь произошло 14 пожаров, горел мусор, сажа в дымоходе, еда на плите, лампа в коридорах общественного здания, бытовые предметы на кухне пятиэтажки, легковой автомобиль. Было также три пожара сухой травы. Поступило также 29 вызовов на спасательные работы и восемь ложных вызовов.