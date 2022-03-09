При пожаре в Саласпилсе пострадал человек
Foto: DELFI

Во вторник вечером при пожаре в садовом доме в Саласпилсе пострадал человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

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Незадолго до девяти вечера пожарные получили вызов на улицу Миера в Саласписе. Там открытым огнем горел садовый дом, площадь пожара была 50 квадратных метров. Еще до прибытия пожарных из дома удалось выбраться человеку. Он пострадал и был передан медикам.

Около 15:00 был получен вызов на улицу Марциенас в Ригу, где в двухэтажном доме из-за проблем с печкой образовался угарный газ. Медицинская помощь потребовалась двум людям.

Всего за ночь произошло 14 пожаров, горел мусор, сажа в дымоходе, еда на плите, лампа в коридорах общественного здания, бытовые предметы на кухне пятиэтажки, легковой автомобиль. Было также три пожара сухой травы. Поступило также 29 вызовов на спасательные работы и восемь ложных вызовов.

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