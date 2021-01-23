При пожаре в Видземе погибли два человека

В пятницу вечером в пожаре в волости Апес погибли два человека, еще двое получили травмы, сообщает LETA со ссылкой на данные Государственной пожарно-спасательной службы.
Вызов на пожар был получен в 21.08. На месте было установлено, что огонь полностью охватил одноэтажное здание площадью 120 кв метров.
В доме пожарные обнаружили тела двоих человек. Еще один человек сумел своими силами выбраться из дома до приезда пожарных и был найден в бане. Четвертый пострадавший пытался попасть в дом до появления пожарного расчета. Оба переданы врачам.
В целом за сутки ГПСС получила 29 вызовов. Происшествие в Апе было единственным, где погибли люди.