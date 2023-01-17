При проверке машины в багажнике обнаружили человека

В понедельник поздно вечером, 16 января сотрудники Вентспилсской полиции самоуправления получили задание остановить и проверить некий автомобиль.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Машину остановили в 23.36 на перекрестке улиц Равас и Апля. В ходе досмотра выяснилось, что в багажнике находится человек.
На место происшествия была вызвана Государственная полиция, которой были переданы лица для совершения дальнейших процессуальных действий.
Более подробная информация не сообщается.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.