При проверке машины в багажнике обнаружили человека

В понедельник поздно вечером, 16 января сотрудники Вентспилсской полиции самоуправления получили задание остановить и проверить некий автомобиль.

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Машину остановили в 23.36 на перекрестке улиц Равас и Апля. В ходе досмотра выяснилось, что в багажнике находится человек.

На место происшествия была вызвана Государственная полиция, которой были переданы лица для совершения дальнейших процессуальных действий.

Более подробная информация не сообщается.