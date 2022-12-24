Приговор по делу оскорбившего Лукашенко латвийца может быть оглашен на следующей неделе
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Решения белорусского суда по уголовному делу в отношении гражданина Латвии, обвиняемого в оскорблении авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко, можно ожидать 27 декабря, выяснило агентство LETA.

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Агентство LETA уже писало, что по этому делу консульству Латвии удалось добиться участия консула в судебном заседании, которое состоялось 21 декабря.

Ранее Латвия запросила у Беларуси объяснения по поводу отказа консулу Латвии участвовать в открытом судебном заседании 14 декабря в Минске, на котором рассматривалось уголовное дело в отношении гражданина Латвии.

В Министерстве иностранных дел (МИД) не назвали имя гражданина и инкриминируемые обвинения, но портал jauns.lv сообщает, что гражданин Латвии Дмитрий Михайлов обвиняется в оскорблении Лукашенко, "разжигании разного рода ненависти ненависти" и "требовании санкций" в отношении Беларуси.

Пресс-секретарь МИД Диана Эглите отметила, что согласно Венской конвенции о консульских связях консульское должностное лицо имеет право свободно общаться с гражданами своей страны и иметь доступ к ним, в то же время , консульское должностное лицо не имеет права вмешиваться во внутренние дела Беларуси, в том числе в деятельность судов, полиции и правоохранительных учреждений.

Аналогичным образом, как упомянутая конвенция, так и нормативные акты Латвии не предусматривают возможности оказания юридической помощи со стороны консульского должностного лица, например, предоставления юридических консультаций, толкования иностранных нормативных актов, предоставления обязательных заключений на судебные решения компетентных учреждений иностранных государств, а также более приемлемый для лица процессуальный порядок суда.

Учитывая ситуацию в Беларуси, где не соблюдаются принципы верховенства закона и демократии, пресс-секретарь МИД напомнила, что ведомство ранее призывало не ездить в Беларусь, предупреждая о возможных провокациях, которые могут быть направлены против граждан Латвии, а возможности Латвии по оказанию помощи в нынешних обстоятельствах очень ограничены.

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