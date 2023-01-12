Присланное в посольство России вещество не представляло опасность
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Согласно заключениям экспертов, вещество, которое было отправлено неизвестными в посольство России в Латвии, не представляло опасности.

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Как отметили в пресс-центре Госполиции, точный состав вещества пока неизвестен. Начатая полицией ведомственная проверка продолжается.

Ранее сообщалось, что 4 января, около 15.00 из посольства России в Латвии поступила информация о том, что получен подозрительная посылка, внутри которой констатировали неизвестное вещество.

На место происшествия оперативно прибыли Госполиция, спасатели и другие оперативные службы. Полученный сверток, вызывающий опасения, передали для проведения экспертизы.

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