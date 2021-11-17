Процесс о ДТП, в котором погибли родственники Стакиса, продолжится в декабре

В декабре в Рижском районном суде продолжится процесс о трагической аварии, в результате которой погибли отец и дедушка мэра Риги Мартиньша Стакиса.

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Как пояснили в суде, 6 декабря на заседании планируется выслушать мнение приглашенных экспертов.

Ранее прокуратура уже сообщала, что, согласно обвинительному заключению, 29 декабря 2018 года подсудимый, нарушив правила дорожного движения, сбил возле остановки Dzintaru koncertzāle (Юрмала) группу пешеходов.

Двое пострадавших скончались на месте ДТП, один пешеход получил тяжкие телесные повреждения, еще один — телесные повреждения средней тяжести.