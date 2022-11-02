Процесс по делу об убийстве 22-летней давности снова затягивается: свидетель не может покинуть Великобританию

По делу об убийстве, совершенном 22 года назад в Айзпутской волости, осталось заслушать только двух свидетелей. Однако один из них проживает в Великобритании, поэтому суду понадобится как минимум несколько месяцев, чтобы организовать его допрос в режиме видеоконференции.

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Как отмечает "Курземес вардс", у одного из двух свидетелей, которых суду еще предстоит заслушать, проблемы со здоровьем — трудности с передвижением, поэтому на следующее судебное заседание его придется доставить с помощью полиции. Однако следующее судебное заседание может состояться не раньше следующего года. Причина в том, что еще один свидетель, проживающий в Великобритании, не может явиться в суд, так как является единственным кормильцем своей несовершеннолетней дочери.

Для дистанционного допроса будет организована видеосвязь, но для этого необходимо сотрудничество с компетентными органами Великобритании. Однако, поскольку Великобритания больше не является членом ЕС, заслушать свидетеля можно будет в режиме видеоконференции не раньше, чем в конце февраля или начале марта 2023 года. В итоге, следующее заседание назначено на 28 февраля следующего года.

Примечательно, что в режиме видеоконференции на суде участвует и подсудимый Марис Авижус, находящийся в Норвегии.

Напомним, 20 апреля 2017 года при проведении земляных работ в местечке Рийниеки Айзпутской волости в земле была найдена полностью закопанная автомашина Audi Coupe, в которой находились кости человека.

Полиция начала уголовный процесс. В ходе расследования установлено, что в автомашине найдены останки Айгара Зикманиса — мужчина пропал без вести с 21 сентября 2000 года.

В 2000 году до своего исчезновения Зикманис вместе с партнером по бизнесу занимался лесоразработками. В ходе расследования установлено, что партнер по бизнесу — Марис Авижус — связан с убийством.

По предположению полиции, между деловыми партнерами возник конфликт, связанный с бизнесом, и преступление совершено из корыстных побуждений: Зикманиса застрелили в машине, затем транспортное средство было закопано. Вскоре после этого Авижус сбежал из Латвии.

В обвинении указано, что Авижус обвиняется в намеренном убийстве в корыстных целях или в условиях, отягощающих виновность. По мнению прокуратуры, 21 сентября 2000 года в неточно выясненное время Авижус в своей собственности "Рийениеки", Айзпутская волость, с целью решить имущественные разногласия не менее одного раза выстрелил Зикманису в голову.

Авижус, признает вину лишь частично, то есть он не отрицает, что убил своего партнера по бизнесу, но ответил, что "это не было корыстью".