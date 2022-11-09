Профессору РСУ будет выплачена моральная компенсация в 1000 евро в связи с травлей на работе

Рижский университет Страдиня (РСУ) должен будет выплатить профессору фармакологии Санте Пурвине компенсацию морального ущерба в размере 1000 евро в связи с травлей на рабочем месте и неравным обращением. Такое решение принял Верховный суд (ВС), отказав в возбуждении кассационного судопроизводства, оставив, таким образом, решение Рижского окружного суда в силе. Об этом пишет LSM.lv.

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ВС рассмотрел кассационные жалобы Пурвини и РСУ на решение Рижского окружного суда от 21 июня 2022 года по гражданскому делу по иску Пурвини к РСУ. Тогда Рижский окружной суд пришел к выводу, что со стороны РСУ по отношению к Пурвине осуществлялось неравное обращение и травля. Решение также постановило, что университет должен будет выплатить моральную компенсацию в размере 1000 евро. В то же время суд отклонил ходатайство Сената РСУ о проведении повторных выборов заведующего кафедрой фармакологии.

Поэтому и университет, и Пурвиня подали кассационную жалобу. Пурвиня подала кассационную жалобу на указанное решение, обжаловав часть, отклоняющую требование о проведении новых ведомственных выборов. РСУ, в свою очередь, подало кассационную жалобу, обжаловав часть решения о взыскании компенсации морального вреда.

ВС, оценивая доводы, указанные в кассационных жалобах, установил, что нет очевидных оснований полагать, что исход дела, содержащийся в обжалуемом постановлении, является неверным и что рассматриваемое дело имеет принципиальное значение для обеспечения единообразия судебной практики и дальнейшего развитие права.

В ВС отметили, что из аргументации решения суда апелляционной инстанции следует, что суд признал иск частично удовлетворенным на основании всесторонней проверки фактических обстоятельств дела и объективной оценки доказательств в соответствии с правилами закона "О гражданском процессе", которые предусматривают, что суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всессторонне, полностью и объективно проверенных доказательствах на судебном заседании. При этом, суд руководствовался правосознанием, основанным на законах логики, научных заключениях и жизненных наблюдениях, и никакие доказательства не имели заранее определенной силы, обязывающей суд.

По мнению ВС, аргументы кассационных жалоб направлены на переоценку доказательств, что, согласно законодательству, не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.

Поэтому ВС, основываясь на нормах закона, принял решение об отказе в возбуждении кассационного судопроизводства по гражданскому делу в связи с кассационными жалобами Пурвини и РСУ на решение Коллегии по гражданским делам Рижского окружного суда от 21 июня этого года. Решение Верховного суда обжалованию не подлежит.