Прохожий получил на улице ножевое ранение: задержан 17-летний юноша

По информации Видземского регионального управления полиции, вечером 22 ноября на 59-летнего мужчину, проходившего по ул. Дактеру в Смилтене, напал незнакомец, нанесший ему ножевое ранение, после чего злоумышленник скрылся.

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Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи, а полиция начала уголовный процесс и приступила к поискам нападавшего. 24 ноября в Смилтене был задержан 17-летний юноша. Известно, что ранее он уже попадал в поле зрения органов правопорядка.

Полиция предполагает, что нападение могло быть связано с ограблением.

Уже 25 ноября суд оставил задержанного под арестом.