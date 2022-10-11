Прокуратура оштрафовала россиянина на 5000 евро за дачу взятки латвийскому пограничнику

Прокуратура оштрафовала гражданина России на 5000 евро за дачу взятки в размере 100 евро пограничнику, сообщили агентству LETA в Госпогранохране.

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6 октября в пункте пограничного контроля Терехово пограничники выявили въехавшего в Латвию гражданина России, который дал сотруднику Госпогранохраны взятку в 100 евро, чтобы его пропустили в страну без необходимых документов.

По факту взяточничества был начат уголовный процесс, прокуратура оштрафовала мужчину на 5000 евро.