Прокуратура передала в суд дело врача-иммунолога: его обвиняют в сексуальном насилии над пациентками

Прокуратура передала в суд Латгальского предместья Риги уголовное дело, в рамках которого врач-иммунолог Евгений Никифоренко обвиняется в возможном сексуальном насилии над пациентками, выяснило агентство LETA.

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Врачу предъявлено обвинение в семи предполагаемых преступных деяниях.

Иммунолога обвинили в действиях сексуального характера с целью удовлетворения полового влечения посредством физического контакта с телом потерпевшей, если они были совершены против воли пострадавшей, с использованием доверия и с применением насилия, а также за удовлетворение полового влечения противоестественным способом, который связан с вагинальным проникновением в тело потерпевшей против ее воли, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

В рамках уголовного процесса особо охраняемыми потерпевшими признаны пять пациенток врача, которые обратились с заявлением о компенсации морального вреда в размере 8000 евро. Одной из потерпевших Администрация юридической помощи выплатила государственную компенсацию в размере 2250 евро, которая должна быть взыскана с обвиняемого.

Обвиняемый не признает своей вины в совершении инкриминируемых ему преступлений, а также не признает заявленную потерпевшими компенсацию морального вреда. В настоящее время врач отказывается давать показания.

К обвиняемому был применен ряд мер безопасности – уведомление о перемене места жительства, запрет на выезд из страны, а также запрет на некоторые занятия, а именно запрет на выполнение трудовых обязанностей врача-иммунолога. Также обвиняемому запрещается каким-либо образом приближаться к пострадавшим и контактировать с ними.

Как сообщалось ранее, 22 февраля Госполиция задержала врача по подозрениям в возможном сексуальном насилии в отношении его пациенток.