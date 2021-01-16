Прокуратура трем лицам предъявила обвинения в действиях против государства

Прокуратура предъявила обвинения по уголовному процессу за действия, направленные против Латвийского государства, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эдука.

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Одно физическое лицо обвиняется за действия, направленные против Латвийского государства, а также за объединение в организованную группу с целью совершения действия, направленного против государства. Такое же обвинение предъявлено еще одному человеку, а третьего также обвиняют в оправдании геноцида, преступления против человечества, мира и военного преступления.

В настоящий момент дело еще находится в стадии досудебного следствия, поэтому подробности не разглашаются.

Ранее агентство LETA сообщало, что к делу причастен активист Юрий Алексеев, который упоминается в публичных отчетах Службы государственной безопасности (СГБ) как прокремлевский активист или активист политики соотечественников России.

Напомним, что уголовный процесс начат в октябре 2018 года, а 23 ноября 2018 года были задержаны трое, правоохранительные органы провели обыски. Со ссылкой на неофициальные источник Латвийское телевидение (ЛТВ) тогда сообщило, что все трое были связаны с сайтом imhoclub.lv. Помимо Алексеева были задержаны публицист Дмитрий Сустретов (также известный под псевдонимом Сумароков) и администратор сайта Петр Погородный.

Алексеев также обвиняется по другому делу о разжигании национальной ненависти, незаконном хранении боеприпасов для огнестрельного оружия, а также обороте детской порнографии. Это дело Пардаугавский суд Риги продолжит рассматривать 15 февраля.

Юрий Алексеев является одним из самых известных русскоязычных журналистов и редакторов в Латвии. В 1990-2000-х годах он был главным редактором газет "Бизнес&Балтия" и "Коммерсант Baltic", а также журнала "Бизнес.Lv". Сейчас является главным редактором сайта Imhoclub.lv. С 2005 по 2009 годы был депутатом Рижской думы. Является одним из инициаторов "Конгресса неграждан".

В своем ежегодном отчете Полиция Безопасности неоднократно называла Imhoclub.lv сайтом, который играет определенную роль в укреплении российского информационного влияния в Латвии. ПБ также утверждала, что источники финансирования ресурса находятся в России.