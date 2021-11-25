Прокуратура возобновит уголовное дело, связанное с преследованием журналистов

Прокуратура решила возобновить уголовное дело о преследовании журналистов. Изучив материалы дела, которое решила прекратить Государственная полиция, прокуратура сочла, что процесс был завершен без законного основания.

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В связи с этим 25 ноября 2021 года прокуратура отменит оба решения. Возобновленное дело направлено для проведения досудебного уголовного дела в Рижский Латгальский участок Рижского районного управления.

Как сообщалось, в конце 2019 года центр исследовательской журналистики Re:Baltica публично высказал опасения и возмущение по поводу инертности полиции после получения заявления о человеке, преследовавшем сотрудников Re:Baltica.

Мужчина в течение продолжительного времени беспокоил сотрудников редакции и их близких грубыми звонками и записями в социальных сетях, а однажды пришел в редакцию Re:Baltica с похоронным венком и некоей жидкостью, после чего работники Re:Baltica и написали заявление в полицию. Однако полиция прекратила процесс за за отсутствием состава преступления.